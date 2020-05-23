АЛМА-АТА, 23 мая /ПРАЙМ/. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana решила создать подразделение Air Astana Cargo на фоне роста спроса на перевозку грузов из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Авиакомпания Air Astana планирует создать подразделение по грузовым перевозкам, эксплуатирующее три авиалайнера Boeing 767-300, переоборудованные в полугрузовые самолеты. Такое решение было принято руководством авиакомпании в качестве антикризисной меры из-за пандемии COVID-19 и вследствие повышенного спроса на грузовые перевозки", — говорится в распространенном в субботу пресс-релизе компании.

Согласно пресс-релизу, на первом авиалайнере Boeing 767-300 уже ведется реконфигурация салона в инженерно-техническом центре авиакомпании в аэропорту Алма-Аты.

"Инженеры и техники Air Astana демонтировали пассажирские кресла экономического и бизнес-класса, а также убрали декоративные перегородки и гардеробы для максимально эффективного использования пространства салона для грузовых перевозок", — сообщает пресс-служба.

В пресс-релизе также говорится, что начат процесс согласования технической документации и получения разрешения со стороны авиационных властей Казахстана на осуществление операционной деятельности.

"В период пандемии COVID-19 появился спрос на перевозку медицинского оборудования и товаров медицинского назначения в Казахстан, страны Европы и Центральной Азии… До настоящего момента мы перевозили груз на пассажирских сидениях, поэтому его масса и объём строго были регламентированы нормами Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). В дальнейшем на полугрузовом самолете мы сможем увеличить объем перевозимых грузов и предложить нашим клиентам более гибкие условия", – сообщила директор по продажам грузовых перевозок Air Astana Жанна Шаяхметова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Air Astana была зарегистрирована в 2001 году. Акционерами авиакомпании являются АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.