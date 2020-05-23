МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Власти США обвинили правительство Китая в том, что оно препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну после сокращения числа рейсов из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Рейтер.

В конце января американские власти на фоне распространения COVID-19 запретили въезд в страну гражданам ряда стран, которые за две недели до этого побывали в Китае, но никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводили. В феврале большинство американских перевозчиков добровольно решили приостановить все пассажирские рейсы в Китай, и к середине месяца число рейсов между двумя странами сократилось до 20, выполняли их только китайские авиакомпании.

В конце марта управление гражданской авиации Китая (CAAC) в рамках профилактики завоза коронавирусной инфекции потребовало от всех китайских авиакомпаний сохранить с каждой страной только один маршрут и выполнять не более одного рейса в неделю, а от всех зарубежных перевозчиков – выполнять не больше рейсов, чем 12 марта.

Как заявило министерство транспорта США, поскольку к 12 марта все американские авиакомпании прекратили полеты в КНР, это требование "фактически препятствует возобновлению регулярных пассажирских рейсов в Китай". Министерство подчеркнуло, что оно "выразило протест китайским властям в связи с возникшей ситуацией, неоднократно выступив против того, что Китай не может позволить американским перевозчикам в полной мере реализовать свои права и отказывает им в праве конкурировать на справедливой и равной основе с китайскими перевозчиками".

Министерство отмечает, что в июне авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines хотят возобновить полеты в Китай. Как отмечает агентство, 14 мая представители CAAC сообщили Вашингтону, что рассматривает отмену требования о 12 марта, но "ограничение о выполнении не более одного рейса в неделю в Китай останется в силе".

В связи со сложившейся ситуацией минтранс США также обязал четыре китайские авиакомпании к 27 мая предоставить в министерство расписание и другую информацию о их рейсах в США. Министерство предупредило, что может признать, что рейсы китайских перевозчиков "противоречат соответствующему законодательству или оказывают негативное влияние на общественные интересы".