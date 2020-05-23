НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая /ПРАЙМ/. Власти Индии могут возобновить международные полеты в июне или конце июля, если коронавирус "поведет себя предсказуемым образом", заявил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

"Зачем ждать до августа или сентября? Если ситуация становится лучше, если вирус ведет себя предсказуемым образом, и мы привыкаем сосуществовать с ним, мы в состоянии принять меры. Почему бы не начать с середины июня или конца июля?" — сказал министр, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления международного авиасообщения.

Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца мая в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. Разрешение на полет выдавалось лишь для грузовых рейсов, рейсов для медицинской эвакуации и специальных рейсов по вывозу застрявших за границей индийцев.

Ранее Пури сообщил о возобновлении с 25 мая внутреннего авиасообщения в Индии. Он отметил, что рейсы возобновятся "выверенным способом". Позже шесть штатов страны заявили, что пассажиры, прибывшие из тех областей страны, где бушует коронавирус, будут помещены на карантин.

Согласно последним данным, в Индии более 125 тысяч заболевших коронавирусом, умерли 3,7 тысячи человек. За последние пять дней число заболевших увеличилось почти на 25 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.