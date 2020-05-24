МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан пообещал принять необходимые меры и расследовать законность построек вблизи аэропорта в Карачи, где в пятницу произошло крушение самолета, сообщает телеканал Geo TV.

Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, на котором было 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи в пятницу днем, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал.

"Высотные здания вблизи аэропортов запрещены. Будут приняты меры в случае обнаружения незаконных построек на территории, принадлежащей аэропорту", — заявил Сарвар, добавив, что это, вероятно, ошибки предыдущего правительства.

Министр авиации, отметил, что, предположительно, около 600 гектаров земли у аэропорта в Карачи были незаконно застроены.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения. Как сообщило управление гражданской авиации, бортовые самописцы самолета найдены, их передадут производителю самолета для расшифровки.

Как сообщила в субботу авиакомпания, последняя проверка разбившегося самолета была проведена 21 марта, а за день до крушения он совершил рейс из Маската в Лахор. В отчете отмечается, что "не было дефектов, связанных с двигателем, шасси или основными системами самолета". Авиакомпания утверждает, что состояние обоих двигателей было "удовлетворительным", а проверки технического обслуживания проводились регулярно.