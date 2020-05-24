НЬЮ-ЙОРК, 24 мая /ПРАЙМ/. Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.

Затем, как ожидается, самолет полетит в Уфу.

Борт, как сообщалось ранее, везет жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, Мордовии, Башкирии, Пермского края, Удмуртии и Татарстана.

"Сегодняшним рейсом вылетели более 370 человек", — сообщила журналистам волонтер общественной организации "Русская молодежь Америки" Ольга Милагрос, которая провожала россиян. В их числе, по ее совам, 11-12 школьников и около 20 студентов.