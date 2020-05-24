МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Все россияне, а не только жители определенных регионов, смогут попасть на вывозной рейс 2 июня из Сеула, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"На рейс Сеул – Владивосток – Москва, который вылетает 2 июня 2020 года (номер рейса и время уточняется), смогут попасть все граждане России", — написал представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Сеул — РФ".

Ранее предполагалось, что на этот рейс смогут попасть только граждане России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Магаданской,Ульяновской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Республике Карелия, Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

Представитель Минкомсвязи призвал тех, кто ещё не прошёл регистрацию на этот рейс, зарегистрироваться на сайте госуслуг.