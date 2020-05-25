ПРАГА, 25 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпании вряд ли будут повышать цены на билеты в первые два-три месяца возобновления своей деятельности после пандемии COVID-19, то есть до осени, несмотря на увеличение объема работы и сокращение вместимости бортов из-за соблюдения санитарных норм, заявил РИА Новости замглавы Ассоциации чешских туроператоров Ян Папеж.

"Авиакомпании после пандемии коронавируса постепенно возобновляют свою деятельность, увеличивают число международных маршрутов. Вряд ли они до конца лета решатся на повышение цен на билеты, несмотря на увеличение объема работы и сокращение палубной вместимости в связи с поддержанием необходимых гигиенических норм. Но к осени цены на билеты наверняка возрастут, потому что у небольших авиакомпаний — они и до нынешнего кризиса были на низшем пределе", — считает Папеж.

Пока же, по словам Папежа, авиакомпаниям необходимо некоторое время для того, чтобы "прийти в себя", как бы заново "приручить" пассажиров, опасающихся после пандемии поездок в общественном транспорте всех видов.

Наверняка после первоначального, временного, снижения цен, вызванного пандемией, они начнут постепенно расти и в других сферах туристического бизнеса, уверен специалист. Гостиницы, рестораны и кафе во всех странах теперь должны будут придерживаться весьма жестких гигиенических правил, например отказаться от шведских столов и кофемашин, соблюдать расстояние между столиками не менее 1,5-2 метров, ограничить число людей и время занятий в фитнес-центрах и спа, усилить заботу о чистоте помещений.

"То же самое ждет отдыхающих на морском побережье, в частности увеличится дистанция между лежаками на пляже и между купающимися в море. Все вышеназванные заведения, потерявшие немалые средства во время вынужденного простоя во время пандемии, волей-неволей должны будут хотя бы частично переложить свои дополнительные расходы на туристов", — говорит Папеж.

"Поэтому поспешите попробовать сейчас какой-нибудь деликатес в элитном ресторане за половину от прежней цены, к осени он будет стоить как раньше, а может, и дороже", — полушутя советует эксперт.