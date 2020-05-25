ВЛАДИВОСТОК, 25 мая /ПРАЙМ/. Транзитный грузопоток по международному транспортному коридору "Приморье-2" в порт Зарубино с начала 2020 года вырос на 64,8% — до 6,1 тысячи тонн, сообщает ДВЖД.

"За четыре месяца 2020 года объем транзитных перевозок по международному транспортному коридору "Приморье-2" из Китая составил 6,1 тысячи тонн (+64,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года). Основная номенклатура груза – продовольствие и медь. Транзитные перевозки грузов в Китай (основная номенклатура – железная руда) составили 9,8 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

По данным ДВЖД, "несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, объем транзита по МТК "Приморье-2" остается стабильным". С начала мая из Китая в морские порты уже пришло более 1,5 тысяч тонн груза. В обратном направлении проследовало более 2,2 тысяч тонн.

Транзитные перевозки контейнеров по МТК "Приморье-2" на регулярной основе начались в августе 2018 года. МТК "Приморье–2" предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией, а также между Кореей и Японией. В частности, его основной маршрут – Чанчунь (Китай), Цзилинь (Китай), Хуньчунь (Китай), Краскино (Россия) и Порт Зарубино (Россия).

МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — "единое окно" при пересечении госграницы грузами, введение электронного декларирования грузов и реализация принципа "зеленого коридора" для участников внешнеэкономической деятельности. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 миллионов тонн в год.