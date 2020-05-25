ВЛАДИВОСТОК, 25 мая /ПРАЙМ/. Свыше 540 российских грузовиков, которые остаются в очередях перед тремя пунктами пропуска с КНР в Приморье, планируется выпустить в Китай до 1 июня, сообщает правительство региона.

Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. За последние недели сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный- Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста.

Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось.

"На данный момент в Пограничном осталось 236 машин, сейчас их перестраивают из нескольких рядов в один. В Краскино в очереди – 120 машин, в Полтавке – 188. Все пункты пропуска должны выпустить большегрузы до 1 июня", – сказал на заседании регионального оперативного штаба в понедельник зампредседателя правительства Приморья Александр Костенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что региональное министерство транспорта, муниципальные власти совместно с полицией, таможней и перевозчиками ведут работу по постепенному пропуску грузового транспорта через границу. Костенко также отметил, что министерством транспорта Приморского края утверждены схемы движения по пунктам пропуска. Водителям следует обращать внимание на установленные знаки.

С 20 мая на 10 дней в Приморье приостановили движение фур к территории пунктов пропуска с Китаем, чтобы разгрузить очередь из грузовиков. Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" на 24-часовой режим работы, кроме того, перевести пункт пропуска "Краскино" на режим работы семь дней в неделю, а на "Пограничном" оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 года.