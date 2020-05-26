МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. "Трансконтейнер" по итогам 2020 года планирует двузначный рост своих перевозок по сравнению с предыдущим годом, сообщил президент компании Александр Исурин в интервью газете "Коммерсант".

"Я надеюсь, что они будут отклоняться в лучшую сторону. Я не буду называть конкретные цифры, но если мы закладываем 6% для рынка, то наша собственная амбиция — двузначная", — ответил Исурин на вопрос о планах роста перевозок "Трансконтейнера" в текущем году.

Он раскрыл, за счёт чего компания планирует достичь таких показателей — в частности, он назвал сервис.

"Мы меняем менталитет: мы стали частной сервисной компанией, мы больше не госкомпания. Казалось бы, сервисная – и та, и другая. Но какие-то вещи, которые воспринимались как данность, какие-то контракты, которые мы получали по государственной линии, ушли, и сейчас мы в равных условиях с другими участниками рынка. Это дает нам больше свободы в принятии решений, наша нацеленность на сервис увеличивается: только внутри себя мы запустили два проекта по улучшению качества услуг, и надеемся, что наши клиенты в ближайшее время это почувствуют", — рассказал Исурин.

Президент оператора также ожидает, что "Трансконтейнер" сможет увеличить долю рынка. "Сейчас конкуренция в области контейнерных железнодорожных перевозок очень заметно усилилась. Где-то с конца 2018 года дефицит подвижного состава пропал, появились новые компании. Если раньше на рынке контейнерных перевозок из Москвы в Сибирь и на Дальний Восток было две компании, сейчас их шесть-семь. То есть, ценовая конкуренция в долгосрочной перспективе невозможна, это слишком сильно влияет на финансовые показатели компании. Поэтому наша задача — достигнуть того, чтобы при прочих равных мы были приоритетным выбором наших клиентов", — пояснил он.

Называть ожидаемые финансовые результаты по итогам 2020 года Исурин не стал. "Я скажу так: мои ожидания и усилия направлены на то, чтобы у нас росли не только объемные показатели, но и финансовые. Дальше — посмотрим", — ответил он.