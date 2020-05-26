МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. "Трансконтейнер" усилил интеграцию с другими активами группы "Дело", которая является основным акционером оператора, сообщил президент "Трансконтейнера" Александр Исурин в интервью газете "Коммерсант".

Глава "Дела" и председатель совета директоров "Трансконтейнера" Сергей Шишкарев ранее среди приоритетов оператора называл синергию "Трансконтейнера" со стивидорными и экспедиторскими компаниями, входящими в группу.

"Отвечу коротко: да", — сказал Исурин на вопрос, усилил ли оператор интеграцию с другими активами "Дела".

Он привёл два примера. "Наш базовый порт на Дальнем Востоке, через который мы строим свои сквозные транспортные решения и который мы включаем в свои логистические цепочки — Восточная стивидорная компания (ВСК). Второй пример – на Черном море совместно с "Русконом" и судоходной линией Maersk, партнером группы "Дело" по Global Ports, мы запустили регулярный контейнерный поезд на Москву из Новороссийска с терминала НУТЭП, который принадлежит "Дело Портс", также входящему в состав ГК "Дело", — сообщил Исурин.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ. Группа "Дело" в настоящее время владеет 99,641% "Трансконтейнера".