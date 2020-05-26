МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. "Трансконтейнер" пересмотрит свою стратегию развития до 2025 года и закончит ее обновление до 1 июля, сообщил президент компании Александр Исурин в интервью газете "Коммерсант".

"Мы будем обновлять стратегию", — сказал Исурин.

Компания, добавил он, планирует это сделать по двум причинам. Во-первых, "Трансконтейнер" больше не полностью независимый оператор, а входит в ГК "Дело", поэтому развивать какие-то направления в рамках "Трансконтейнера" в отрыве от группы нецелесообразно.

"Как, например, с "Росатомом": внедрять компетенции по перевозке негабаритных грузов "Трансконтейнер" не будет, потому что есть компания "Рускон", — привёл пример он.

Второй причиной Исурин назвал полное изменение рыночных предпосылок.

"Мы планируем закончить обновление стратегии компании на 2020–2025 годы до 1 июля", — добавил президент оператора.