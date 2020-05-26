КИЕВ, 26 мая /ПРАЙМ/. Компания "Украинские железные дороги" возобновила продажу билетов на ряд направлений на поезда "Интерсити +", которые начнут ходить с 1 июня, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Укрзализныця" начинает постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити +", которые отправятся в рейсы с 1 июня", — сообщила пресс-служба.

Продажа билетов открыта на поезда сообщением Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Константиновка, Киев-Кривой Рог.

"Согласно постановлению кабинета министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн. Продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая 2020 года", — отмечается в релизе.

В пресс-службе добавили, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов. Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.

Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом этапе ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров.

По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 584 человек, 644 скончались, 7 575 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.