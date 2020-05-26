МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Авиасообщение внутри РФ будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах, сообщает Росавиация со ссылкой на первого замминистра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Ведомство отмечает, что состоялось расширенное заседание общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре в режиме видеоконференции.

"Продолжая обсуждение возобновления внутреннего туризма, Александр Нерадько акцентировал внимание участников заседания на том, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах", — говорится в сообщении.