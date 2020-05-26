МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпании и аэропорты РФ находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, сообщает Росавиация со ссылкой на первого замминистра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Ведомство отмечает, что состоялось расширенное заседание общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре в режиме видеоконференции.

"Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок", — говорится в сообщении.