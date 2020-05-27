БЕЛГРАД, 27 мая /ПРАЙМ/. Дирекция гражданской авиации Сербии не дала разрешения на полеты национального перевозчика Черногории Montenegro Airlines в страну в ответ на отказ Подгорицы открыть границы для сербов с 1 июня.

Премьер Сербии Ана Брнабич ранее осудила отказ Черногории открыть въезд для сербских граждан и связала его с неэпидемиологическими причинами. Черногорский премьер Душко Маркович сообщил в понедельник, что Подгорица с начала июня откроет въезд для граждан ряда государств. Речь идёт о десятке стран Восточной и Западной Европы, за исключением Боснии и Герцеговины (БиГ), Сербии и России.

Решение Подгорицы принято на фоне обострившихся противоречий властей Черногории с Сербской православной церковью, чьи права поддержали Белград, Москва и Республика Сербская БиГ.

"Montenegro Airlines ранее сообщила, что готовится восстановить коммерческое сообщение, а первые рейсы будут в Белград. Дирекция гражданской авиации Сербии, между тем, решила отказать в разрешении черногорскому авиаперевозчику. В обосновании решения указано, что решением правительства в Подгорице нарушен принцип равнозначности в передвижении пассажиров", — сообщило агентство Танюг.

Решение вступает в силу в среду. Ранее МИД Сербии сообщил об открытии границ с соседними странами, включая Черногорию, с 1 июня.

Институт общественного здоровья Черногории заявил в воскресенье о первых за 68 дней пандемии сутках, когда не было выявлено ни одного нового больного COVID-19, по данным ведомства, также выздоровели все проходившие лечение. Президент Мило Джуканович в понедельник объявил, что страна успешно поборола коронавирус. Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.