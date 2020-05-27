ВАШИНГТОН, 27 мая /ПРАЙМ/. Три очередных рейса "Аэрофлота" вывезут россиян из США 30 и 31 мая, сообщило в среду посольство РФ в Twitter.

Два рейса будут организованы из Нью-Йорка в один день 30 мая. Один из них полетит по маршруту Нью-Йорк – Екатеринбург – Новосибирск. Второй полетит в Ростов-на-Дону и затем в Махачкалу.

Еще один самолет вылетит 31 мая из Майами в Санкт-Петербург и потом в Москву. Это первый рейс из этого города в Россию с момента прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса.