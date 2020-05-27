АШХАБАД, 27 мая /ПРАЙМ/. Туркменистан в качестве гуманитарной помощи готов построить в Афганистане инфраструктуру для дезинфекции железнодорожного транспорта и грузов в связи с пандемией коронавируса, сообщает в среду Туркменское телевидение.

Об этом заявил лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

"Туркменский лидер, в связи с пандемией, отметил необходимость проведения скоординированных санитарно-карантинных мероприятий на туркмено-афганской границе и заявил о готовности Туркменистана в качестве гуманитарной помощи построить на афганских приграничных железнодорожных станциях и КПП специальные терминалы для дезинфекции железнодорожного транспорта и грузов, а также обеспечить эти объекты необходимым оборудованием", — подчеркивает ТВ.

По его словам, принимаемые совместные меры создадут условия для обеззараживания транспорта и грузов, пересекающих границу, и позволят обеспечить высокий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности. Также глава государства подчеркнул, что аналогичная инфраструктура построена в Туркменистане.

"Туркменистан успешно проводит мероприятия по борьбе с опасным вирусом, полностью поддерживает усилия мирового сообщества в этой области и считает необходимым активизировать международное сотрудничество по противодействию пандемии", — подчеркнул Бердымухамедов.

По сообщениям туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом в стране не зафиксированы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.