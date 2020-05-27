ВАШИНГТОН, 27 мая /ПРАЙМ/. Японский автопроизводитель Nissan с 1 июня начинает открывать заводы в США, закрытые с марта из-за коронавируса, говорится в сообщении компании.

Два завода в Миссисипи и Теннесси откроются 1 июня, еще один завод в Теннесси приступит к работе 8 июня. Рабочих будут проверять на коронавирус и предоставят им защитные принадлежности, рабочие места изменят для лучшего дистанцирования.

До настоящего времени работала в ограниченном режиме лишь линия сборки автомобилей премиум-марки Infinity в Теннесси.

Большая часть автопроизводителей в США приступила к открытию своих заводов.

Nissan имеет более 14 тысяч работников в США.