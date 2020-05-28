МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Регионы России начинают возвращать электрички, сокращённые ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с коронавирусом, пишет корпоративная газета РЖД "Гудок".

Перевозки в пригороде осуществляют пригородные пассажирские компании (ППК), в основном созданные РЖД вместе с регионами. Заказ перевозчикам на организацию транспортного обслуживания населения формируют субъекты РФ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале мая сообщал, что пассажиропоток в электричках упал на 70%, но их число по просьбе регионов снижено лишь на 12%. Решения о возобновлении движения принимаются региональными властями, которые являются заказчиками перевозок, напоминает газета.

"В регионах восстанавливается движение пригородных поездов. После ослабления рядом регионов ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, количество пригородных поездов на сети увеличилось более чем на 13%. Как сообщили "Гудку" в центре по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД, за прошлую неделю количество пригородных составов выросло на 107 поездов", — пишет газета в четверг.

Регионы, напоминает издание, постепенно начали ослаблять ограничительные меры с 18 мая. На эту дату курсировало на 816 составов меньше, чем годом ранее. "На начало этой недели отменённых составов осталось уже 709, что позволяет говорить о постепенном увеличении пассажиропотока", — отмечает газета.

Пригородные компании обслуживают 72 из 85 регионов РФ. В марте из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и объявленных региональными властями карантинных мер в субъектах РФ были сокращены размеры пригородного движения.

Руководитель центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексей Белянкин сообщил, что в настоящее время в четырёх субъектах РФ – во Владимирской, Самарской, Челябинской областях и Алтайском крае – движение восстановлено полностью. В 22 субъектах идёт постепенное восстановление ранее отменённых маршрутов.