МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом квартале снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,5%, до 1,914 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка компании за отчетный период составила 21,024 миллиарда рублей, что на 6,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Несмотря на негативные экономические тенденции на глобальных рынках, включая волатильность, вызванную пандемией COVID-19, компания достигла показателя чистой прибыли в размере 1 миллиард 914 миллионов рублей. Факторы, связанные с ухудшением экономической ситуации в мире, учтены в бизнес-плане компании на второй – четвертый кварталы 2020 года", — отметил финансовый директор "Трансконтейнера" Павел Скачков, слова которого приведены в сообщении компании.

"Трансконтейнер" в первом квартале 2020 года увеличил перевозки на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 538 тысяч TEU, сообщила компания.

"Объем контейнерных перевозок подвижным составом под управлением компании вырос в первом квартале 2020 года на 10,3% к аналогичному периоду 2019 года и составил 538 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, TEU — ред.)", — говорится в сообщении.

Объем переработки контейнеров на терминалах компании в первом квартале вырос в годовом выражении на 7,4%, составив 360 тысяч TEU.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ. Группа "Дело" в настоящее время владеет 99,641% "Трансконтейнера".