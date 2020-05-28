МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, это средства для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов, руководство компаний не сможет использовать их на премии для себя, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Направим почти 11 миллиардов рублей на поддержку наших аэропортов, средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов. Обращаю внимание, что эта мера поддержи не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров", — сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он уточнил, что эти деньги также могут быть использованы на содержание, ремонт, эксплуатацию зданий, оборудования, транспортных средств и иные расходы. Контролировать расходование средств будет Росавиация, сообщил премьер.

"Это поможет частично компенсировать расходы аэропортов, возникшие из-за падения объемов пассажирских авиаперевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции", — указал Мишустин.