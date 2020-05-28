ЛОНДОН, 28 мая — ПРАЙМ. Британская бюджетная авиакомпания EasyJet планирует сократить 30% сотрудников и урезать авиапарк, чтобы приспособиться к новым условиям авиарынка в условиях пандемии коронавируса, сообщил авиаперевозчик в четверг.

"С целью реструктуризации бизнеса ЕasyJet в ближайшее время запустит процесс консультаций с сотрудниками по сокращению численности персонала до 30%", — говорится в заявлении компании.

Ожидается, что сокращены будут около 4,5 тысячи сотрудников авиакомпании, а парк самолетов будет уменьшен на 15%, до 302 самолетов к концу 2021 года.

Помимо этого EasyJet планирует продолжать сокращать неосновные расходы по всем направлениям бизнеса, таким как сервис в аэропортах, техническое обслуживание, продажи и маркетинг.

Авиаперевозчик также продолжит поэтапно уменьшать размер капзатрат: с 900 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году до 600 миллионов в 2021 году. Большая часть ожидаемых расходов во втором полугодии 2020 года и в 2021-2022 финансовом году связана с арендными платежами за воздушные суда, а также с техническим обслуживанием самолетов, отмечается в сообщении.

В EasyJet добавили, что согласны с прогнозом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), согласно которому мировой спрос на авиаперелеты, который наблюдался в 2019 году, восстановится лишь к 2023 году.

EasyJet ранее объявил, что планирует с 15 июня возобновить небольшое число внутренних авиарейсов, а также полеты во Францию. Все полеты будут совершаться с соблюдением мер безопасности здоровья клиентов и членов экипажа. Полеты авиакомпании были приостановлены в марте из-за пандемии COVID-19.