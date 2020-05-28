МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные рейтинги Airbus в национальной и иностранных валютах до "A" с "A+", прогноз негативный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные рейтинги компании в обеих валютах были понижены до "A-1" с "A-1+". Все рейтинги были выведены из списка на пересмотр CreditWatch с возможностью понижения.

"Мы ожидаем, что Airbus SE сообщит о снижении выручки в 2020 году на 30%, значительно более слабой прибыльности… из-за влияния COVID-19… Согласно нашему базовому сценарию, с 2021 года денежный поток группы стабилизируется", — говорится в сообщении агентства.

Негативный прогноз отражает неопределенность вокруг допущений по базовому сценарию для компании, в частности касательно возможной необходимости Airbus продолжить снижать производство и применять реструктуризацию на более высоком уровне, чем ожидается на данный момент. По такому сценарию аналитики агентства полагают, что Airbus не сможет генерировать положительный свободный денежный поток в ближайшие два года.

Кризис коронавируса негативно отразился на мировой экономике, оказав давление на спрос, торговлю, производство и перевозки. Авиационная отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших из-за ограничений на путешествия и закрытия границ.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 марта составляло 136,5 тысячи человек.