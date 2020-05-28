МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и новых рекомендаций властей временно изменила порядок обслуживания пассажиров, сообщает компания.

"Аэрофлот" внес изменения в порядок обслуживания пассажиров. Изменения носят временный характер, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача РФ, методическим указаниям Росавиации и Роспотребнадзора и направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Как уточняется, пассажиры допускаются на борт в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту. Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые 3 часа. В случае необходимости защитные маски для замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками. При посадке и высадке с борта воздушного судна пассажиры должны соблюдать рекомендованную социальную дистанцию в 1,5-2 метра. При посадке на рейс проводится обязательное бесконтактное измерение температуры. Пассажиры с повышенной температурой (более 37 градусов) на борт не допускаются.

Перед входом на борт воздушного судна пассажирам предлагается обработка рук безопасными жидкостями вирулицидного действия. Все время нахождения на борту верхняя одежда пассажира должна быть размещена на полке для ручной клади. Доставать верхнюю одежку во время полета без уважительной причины и информирования бортпроводника не допускается.

Пассажиры должны оставаться с пристегнутыми ремнями безопасности в течение всего полета. Необходимое перемещение пассажиров по салону во время полета строго ограничено посещением туалетной комнаты. Во время полета проводится регулярная обработка туалетной комнаты дезинфицирующими средствами.

Изменено меню питания пассажиров. Продукты предлагаются либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Холодные напитки подаются в индивидуальной упаковке. Собственные продукты и напитки пассажиров, включая детское питание, могут проноситься на борт только в невскрытой герметичной упаковке.