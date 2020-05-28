Руководство Renault намерено сократить 15 тыс рабочих мест по всему миру - ТВ
МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Французская автомобилестроительная группа Renault намерена сократить 15 тысяч рабочих мест по всему миру, сообщает телеканал BFM Business.
О решении будет объявлено в пятницу утром в ходе представления нового плана экономии средств.
"У нас есть объявление о сокращении 15 тысяч мест по всему миру… Во Франции будут ликвидированы около 4,5 тысячи рабочих мест", — подтвердил телеканалу делегат профсоюза Франции "Демократическая конфедерация труда" (CFDT) Франк Дау.
Группа Renault насчитывает 180 тысяч сотрудников в 39 странах, отмечает телеканал.
https://1prime.ru/transport/20200528/831533912.html