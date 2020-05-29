МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. РЖД с пятницы вернули в график несколько рейсов поездов "Сапсан", отменённых ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом.

Между Санкт-Петербургом и Москвой до ситуации с COVID курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один — между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли рейс до Нижнего Новгорода. Такой график действовал до 28 мая.

РЖД сообщали, что с 29 мая число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом увеличено до 8 пар в день (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы. В том числе вновь поставлен в расписание "Сапсан" из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. Таким образом, РЖД начали постепенно возвращать в график отменные ранее поезда. О возобновлении курсирования других рейсов, помимо "Сапсанов", холдинг пока не сообщал.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России. При этом компания отмечала, что это касается лишь имеющих альтернативу составов.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре РЖД снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,8 миллиона человек. Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (-22,1%).

Компания отмечала, что при улучшении эпидемиологической ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличить предложение для пассажиров.