БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс, вылетающий в Латинскую Америку за россиянами, совершит посадки в четырех странах, сообщило посольство России в Аргентине в Facebook.

"По предварительной информации, вылет "вывозного" рейса российской авиакомпании "Азур Эйр" из города Буэнос-Айрес в Москву (в пути также предусмотрены остановки в городах Сантьяго и Гавана) состоится 4 июня 2020 года в 21.20", — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Бразилии сообщило, что планируется посадка в Сан-Паулу.

Как сообщили ранее РИА Новости в посольствах Уругвая, Парагвая и Боливии, россияне, застрявшие в этих странах, также хотят воспользоваться возможностью и улететь через Аргентину.