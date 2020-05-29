МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) рекомендует пассажирам носить маски с перчатками в поездах, купить их можно в составе, сообщил гендиректор компании Петр Иванов.

Он напомнил, что поезда проходят дезинфекцию, а проводники в рейсе обязаны использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

"Данное требование не распространяется на пассажиров, но мы рекомендуем пассажирам также использовать маски и перчатки, и купить их в составе поезда можно", — сообщил Иванов в эфире Первого канала.

Регионы постепенно стали выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Минтранс России подготовил и согласовал с Роспотребнадзором меры для разных видов транспорта на время выхода из режима ограничений. В частности, в рекомендациях, опубликованных в конце мая, для поездов дальнего следования не прописывается дистанционная рассадка пассажиров и обязательное ношение ими масок с перчатками. Холдинг РЖД вернулся к рассадке пассажиров без дистанции с 29 мая.

Документ для железнодорожного транспорта предписывает при этом визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборку туалетов с обязательным мытьем полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены.

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, предлагается сохранить определенные требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и не проводить визуальный контроль за состоянием пассажиров.

ЦЕНА ВОПРОСА

Цены на билеты в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) не вырастут из-за дополнительных расходов на дезинфекцию в связи с коронавирусом, сообщил гендиректор компании Петр Иванов в эфире Первого канала.

Ведущая поинтересовалась, скажутся ли необходимые дезинфекционные мероприятия на цене билетов.

"Нет, цена за билет не увеличится. Она остаётся на том же уровне, на котором и была. Цены регулируются Федеральной антимонопольной службой, поэтому никаких увеличений тарифа не будет", — ответил Иванов.

Практически все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тарифы на билеты в плацкарте определяет ФАС, в купе, СВ и люксе — сама компания.

Минтранс России подготовил и согласовал с Роспотребнадзором меры для разных видов транспорта на время выхода из режима ограничений. В частности, документ предписывает проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки, по мере необходимости, с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборку туалетов с обязательным мытьём полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств.

ЗАГРУЗКА СОСТАВОВ

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) на фоне возвращения к продаже билетов без учета дистанции пока не видит большой загрузки пассажирских поездов и средняя составляет около 30-35%, сообщил гендиректор компании Петр Иванов в эфире Первого канала.

"Мы не видим взрывного роста реализации билетов. В первую очередь, это, наверное, связано с теми ограничениями, которые действуют в регионах", — рассказал Иванов.

Он пояснил, что пока эти ограничения сняты не будут, у пассажира нет цели для поездки.

"Сейчас средняя населённость поездов составляет около 30-35%, поэтому, даже несмотря на то, что мы открыли продажу на все места, если вы купите билет, вероятность, что у вас окажется попутчик она не очень высокая, это в среднем полтора пассажира на купе", — отметил глава ФПК.

Регионы постепенно стали выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Минтранс России подготовил и согласовал с Роспотребнадзором меры для разных видов транспорта на время выхода из режима ограничений. В частности, в рекомендациях, опубликованных в конце мая, для поездов дальнего следования не прописывается дистанционная рассадка пассажиров и обязательное ношение ими масок с перчатками. Холдинг РЖД вернулся к рассадке пассажиров без дистанции с 29 мая.

Документ для железнодорожного транспорта предписывает при этом визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборку туалетов с обязательным мытьём полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены. После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, предлагается сохранить определенные требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и не проводить визуальный контроль за состоянием пассажиров.