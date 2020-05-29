АНКАРА, 29 мая /ПРАЙМ/. Возвратный рейс авиакомпании "Аэрофлот", который следует по маршруту Стамбул-Анталья-Москва, вылетел в российскую столицу с 247 пассажирами на борту, сообщило генконсульство РФ в Анталье.

"В 18.50 из Антальи вылетел возвратный рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Стамбул – Анталья – Москва. По данным представителя авиаперевозчика, на борту воздушного судна находятся 247 пассажиров", — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.