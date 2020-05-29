ПАРИЖ, 29 мая /ПРАЙМ/. Второй с начала эпидемии коронавируса самолёт компании "Аэрофлот", осуществляющий вывозной рейс AFL2459 по маршруту Париж — Москва, вылетел вечером в пятницу из парижского аэропорта имени Шарля де Голля — Руасси.

"Изначально вылет планировался в 18.05, но затем его задержали до 20.43. На борту самолёта находятся 48 человек. Более 10 человек из тех, кто изначально был в списках на вылет, не смогли прибыть в аэропорт по разным причинам", — сообщил РИА Новости представитель посольства РФ во Франции Антон Токовинин.

Отправиться в полёт смогли граждане России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях, Республике Мордовия.

Также в самолете находятся люди из так называемого гуманитарного списка — жители других регионов, у которых есть веские причины для перелета.

Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая, на этом самолете улетели 244 человека.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.