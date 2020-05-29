САРАТОВ, 29 мая /ПРАЙМ/. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза", которого потребовала признать банкротом инспекция ФНС, оплатил часть задолженности по налогам и попросил время для погашения остального долга, слушание по иску налоговой отложено до 18 июня, следует из опубликованного в пятницу определения Арбитражного суда Саратовской области.

ФНС 30 января подала в суд заявление о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности перед бюджетом в размере около 32 миллионов рублей.

"В ходе судебного заседания представитель ЗАО "Тролза"… представил дополнительные документы, в том числе копии платежных поручений, свидетельствующих об оплате части задолженности перед ФНС России, ходатайствует о представлении дополнительного времени для погашения задолженности перед кредитором до введения процедуры банкротства. Представитель ФНС… не возражает по ходатайству о предоставлении дополнительного времени", — говорится в определении.

Уточняется, что судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований ФНС отложено до 18 июня, к этому сроку должнику поручено представить доказательства оплаты задолженности, а налоговой — уточненный размер долга с учетом погашения.

"Тролза" с начала прошлого года находится в тяжелом финансовом состоянии, с марта по ноябрь отправляла часть коллектива в простой. С января 2019 года по февраль этого года число работников завода сократилось с 695 до нескольких десятков. Глава минпромэнерго области Андрей Архипов 20 февраля сообщил, что долги по зарплате у "Тролзы" превышают 10 миллионов рублей, а сам завод прекратил производство электротранспорта. Компания "ПК Транспортные системы" (ПКТС), куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", на арендованных площадях "Тролзы" с конца 2019 года приступила к серийному выпуску новой модели троллейбусов "Адмирал".

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года — троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.