МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Целевая группа по восстановлению авиации после пандемии, учрежденная советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), призывает власти стран, авиакомпании и аэропорты разработать единые меры обеспечения безопасности при полетах, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет группы.

"Государствам и индустрии необходимо сотрудничать, чтобы принять согласованные или взаимоприемлемые меры на основе оценки рисков, чтобы защитить пассажиров, экипаж и других сотрудников на протяжении всего путешествия", — цитирует агентство документ.

Отмечается, что ИКАО рассмотрит отчет с рекомендациями для органов власти и авиакомпаний в понедельник.

В апреле ИКАО создала целевую группу по восстановлению авиации на фоне ситуации с COVID-19. Она должна определять стратегические приоритеты и рекомендовать политику для стран и промышленных операторов, используя все правительственные и отраслевые данные для решения насущных проблем гражданской авиации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.