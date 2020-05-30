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ЕКАТЕРИНБУРГ/ДУШАНБЕ, 30 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Душанбе со 172 россиянами на борту вылетел в Санкт-Петербург, сообщает перевозчик в субботу.

"Вывозной рейс U6-8880 по маршруту "Душанбе — Санкт-Петербург" вылетел в 18.44 местного времени (16.44 мск). Всего на борту находятся 172 пассажира, среди которых 149 взрослых, 15 детей и восемь младенцев. В аэропорт "Пулково" прибытие воздушного судна ожидается в 21.30 местного времени", — говорится в сообщении.

Представитель посольства РФ в Таджикистане сообщил РИА Новости, что работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается. "Выражаем благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным", — сказал собеседник агентства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.