КРАСНОДАР, 30 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс с 24 россиянами на борту прибыл из Бейрута в аэропорт Краснодара, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Сегодня состоялся вывозной рейс авиакомпании "Руслайн" по маршруту "Краснодар — Бейрут — Краснодар". Обратный рейс прибыл в 19.49 в аэропорт кубанской столицы. На его борту прибыли 24 российских гражданина. Все — жители Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.