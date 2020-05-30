МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. АО "РЖД" объявило тендер на страхование имущества в 2020-2022 годах на сумму в почти 6,3 триллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.

Максимальная премия по договору заявлена в размере 1,3 миллиарда рублей. В документации указано, что в рамках договора не предусмотрено оформление перечней объектов принимаемого на страхование имущества за исключением имущества, приведенного отдельным списком. В этом списке 45 объектов — это вокзалы, железнодорожные тоннели и мосты, виадуки. Отмечается, что объекты располагаются на территории России и стран-участниц СНГ.

Прогнозная страховая сумма составляет 6 289 965 148 767,33 рубля, говорится в документации.

Страховыми случаями по договору являются физическая утрата, гибель или повреждение имущества по любым причинам, включая теракт и диверсию.

Срок оказания услуг: два года — с 6 сентября 2020 года по 5 сентября 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 10.00 мск 17 июня. Рассмотрение конкурсных заявок намечено на 22 июня, а подведение итогов – на 23 июня.