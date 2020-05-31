МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в воскресенье возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, связанных с ней ограничений и снижения авиаперевозок.

"Победа" приостановила выполнение всех рейсов 1 апреля. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

Ранее перевозчик сообщал, что рейсы начнутся 1 июня, однако лоукостер выполнит три перелета уже в воскресенье. В соответствии с данными онлайн-табло столичного аэропорта "Внуково", 31 мая планируются рейсы "Победы" из Москвы в Махачкалу, Санкт-Петербург и Волгоград.

На понедельник запланировано уже 13 рейсов из "Внуково": в Астрахань, Владикавказ, Нижнекамск, Махачкалу, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Чебоксары, Челябинск.

"Победа" с 14 мая начала продажу билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России. Лоукостер сообщал, что цены на них будут в среднем почти втрое ниже прошлогодних, более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей. "Победа" планирует поэтапно возобновлять программу полетов по РФ.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще некоторых рейсов. Внутренние перевозки также сократились из-за введенных ограничений и снижения спроса.

Росавиация ранее сообщала, что пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле упал на 92,1%, до 739,5 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.