ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Екатеринбург 74 россиянина, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.

"Вывозной борт доставил в Екатеринбург из США 74 соотечественника. Рейс "Аэрофлота" следовал из Нью-Йорка через Москву. После прохождения всех необходимых процедур 23 человека отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор", — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы. Самолет из Екатеринбурга далее проследовал в Новосибирск.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.