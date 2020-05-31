РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Вывозной рейс в воскресенье прибыл из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону, где высадил 140 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта Платов.

"Самолет рейсом Нью-Йорк — Москва — Ростов-на-Дону — Махачкала высадил в Ростове 140 пассажиров и направился в Махачкалу", — сказал он.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.