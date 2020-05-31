МАХАЧКАЛА, 31 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Дагестан восемь россиян, их всех направят в обсерватор на 14-дневный карантин, сообщил РИА Новости представитель махачкалинского аэропорта.

Рейс компании "Аэрофлот" следовал из Нью-Йорка в Москву, а после борт направился в Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и уже затем в Махачкалу.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Ростова с российскими гражданами на борту совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Авиарейс осуществлён в целях возвращения на родину граждан Российской Федерации, находившихся в США. До рейса в Махачкалу были осуществлены рейсы: Нью-Йорк-Москва-Ростов — для возвращения жителей соответствующих субъектов и соседствующих регионов", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, среди пассажиров находятся пять жителей Дагестана и трое жителей Чеченской республики и по прилёту их отправят в обсерватор в санаторий "Дельфин".

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации все пассажиры прибывшего рейса после проверки специалистами управления Роспотребнадзора по республике будут проходить обязательную 14-дневную изоляцию в обсерваторе", — отметил собеседник.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.