МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Аэропорт "Шереметьево" встречает 60-летний юбилей первого международного рейса в ситуации, когда почти все такие рейсы прекращены из-за пандемии коронавируса, и когда они будут возобновлены — пока неизвестно.

Первый международный рейс по маршруту "Шереметьево" — Шенефельд (аэропорт Берлина, Германия) состоялся 1 июня 1960 года на самолете Ил-18 Внуковского авиаотряда. С этого дня, как отмечается на сайте аэропорта, "Шереметьево" стал "визитной карточкой Москвы для прибывающих из-за рубежа иностранцев".

Сейчас из-за пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений авиаперевозки в России и по всему миру значительно сократились.

Международное авиасообщение в "Шереметьево", как и по всей России, практически прекратилось. С 27 марта Россия остановила авиаперевозки пассажиров за рубеж. Остались только вывозные рейсы. С 31 марта Россия установила ограничения на количество прибывающих из-за рубежа пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществляется только через "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Пассажиропоток российских авиакомпаний и аэропортов на фоне пандемии сильно снизился. "Шереметьево" в апреле перевез всего 161,4 тысячи пассажиров — на 95,9% меньше, чем в апреле прошлого года.

Аэропорт из-за снижения перевозок закрыл три терминала — С, E, D, а также третью взлетно-посадочную полосу (первая также закрыта — на реконструкцию). Кроме того, было приостановлено движение поездов межтерминального перехода. "Приземленные" из-за пандемии самолеты заполнили около 190 из 290 стоянок аэропорта.

"Шереметьево" существенно сократил все непроизводственные расходы, перераспределил производственные ресурсы и оптимизировал технологические процессы, оптимизировал графики работы персонала, приостановил все инвестпроекты, кроме реконструкции ВПП-1. Руководство "Шереметьево" снизило свое вознаграждение более чем на 60%.

Дата возобновления регулярных рейсов за рубеж из РФ на данный момент неизвестна.