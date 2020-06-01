МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Автосалоны в Москве по разрешению столичного градоначальника возобновляют работу, но ажиотажного спроса на машины не ждут, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.

Согласно указам мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 июня в городе возобновляется работа автосалонов по продаже автомобилей и мотоциклов, приостановленная с 28 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. С 12 мая московским дилерам было разрешено открыть станции техобслуживания и начать продажу запчастей к машинам.

Представитель "Рольфа", крупнейшего российского автодилера, сказал, что сеть готова к открытию, юристы изучают условия, которые необходимо выполнить, и ожидают спад по рынку, отмечая, что продажи в мае были лучше, чем в апреле, но хуже по сравнению с маем 2019 года. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в апреле в России упали на 72,4% в годовом выражении до почти 39 тысяч машин. Майская статистика еще не подведена.

Представитель "Автомира" также сказал о готовности сети к открытию, но особого ажиотажа не ожидается. О готовности дилеров говорит и представитель ассоциации РоАД, но отмечает, что снижение продаж в мае составит 50-60%, в июне – 50%.

"Мы открываем Москву. Автомобили на складах и в наличии есть. Поскольку заводы в России и в Европе приостанавливали работу, по некоторым моделям есть определенный дефицит. Но сейчас все заводы работают и производители быстро пополняют склады. За 1-2 месяца этот пробел будет восполнен", — говорит представитель "Автоспеццентра" и надеется, что в июне трафик будет выше, чем в апреле и мае вместе взятых.

"К открытию салонов готовы. Требования Роспотребнадзора выполняем в полном объеме. Рассчитываем на постепенное восстановление продаж", — подчеркивает глава Favorit Motors Владимир Попов.