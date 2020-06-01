МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний заполнять салоны самолетов пассажирами только на 50%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собеседника в ведомстве.

Как сообщили изданию, рекомендации, которые подготовила Росавиация, были согласованы.

В частности, в требованиях по безопасности полетов требований по заполнению салонов самолетов пассажирами только наполовину, нет.

Росавиация на запрос "Ъ" не ответила.

Как сообщил источник газеты в одном из авиаперевозчиков, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке на бортах пойдет отрасли на пользу. При этом, отмена ограничения не даст авиакомпаниям выйти в прибыль этим летом. собеседник отметил, что, в лучшем случае, на прибыль удастся выйти в 2021 году.