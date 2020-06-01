МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину сохранить все мероприятия по развитию и поддержанию инфраструктуры в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений обеспечить в полном объеме сохранение всех мероприятий по развитию и поддержанию в нормативном состоянии объектов транспортной инфраструктуры, обновлению парка транспортных средств, предусмотренных национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и транспортной частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Доклад – до 1 сентября 2020 года", — говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по развитию транспорта.

Кроме этого, правительству при участии РСПП поручено до 10 июня рассмотреть вопрос предоставления налогового вычета автоперевозчикам за покупку контрольно-кассовой техники для расчетов с пассажирами в салонах автобусов в сумме стоимости этой техники.

Также президент поручил до 1 июля представить предложения о мерах бюджетной поддержки автотранспортных предприятий, чтобы они могли компенсировать часть лизинговых платежей за технику, и лизинговых компаний, предоставивших отсрочку таким предприятиям.