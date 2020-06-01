МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток в метро Москвы увеличился на 20%, на станциях много людей из регионов без пропусков или с недействительными пропусками, сообщается в telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.

"В метро сегодня плюс 20% пассажиров. На станциях сейчас много людей из регионов без пропусков и с пропусками, которые не действительны", — говорится в сообщении.

Согласно статистике департамента по состоянию на 9:00 количество поездок в метро увеличилось на 80 тысяч в сравнении с прошлой неделей, однако это на 67% ниже, чем в сравнении с таким же периодом прошлого года.

На 66% снизилось количество поездок наземный транспорт по сравнению с таким же периодом прошлого года, но по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 50%.

Количество машин на дорогах увеличилось на 120 тысяч по сравнению с прошлой неделей.

Более 2 тысяч машин каршеринга находится в аренде.