МЕХИКО, 2 июн /ПРАЙМ/. Мексиканское подразделение концерна Volkswagen сообщило о готовности 15 июня поэтапно начать производство в штатах Пуэбла и Гуанахуато с учетом требований эпидемиологов и сокращением числа сотрудников.

"С целью охраны здоровья сотрудников, партнеров и их семей возвращение к работе будет поэтапным, с 30% персонала на рабочих местах и более чем 100 специальными мерами гигиены и профилактики", — говорится в релизе, выдержки из которого приводит издание Expansión.

Вынужденная остановка производства продлилась более двух месяцев. В мае компания сообщила о намерении возобновить производство с 1 июня, однако указом губернатора штата Пуэбла ей не позволили запускать конвейеры ввиду отсутствия санитарных условий.

Volkswagen и Audi, управляющие заводами в штате Пуэбла, станут последними автопроизводителями Мексики, которые вернутся к работе после карантина. Остальные предприятия уже завершили подготовку к запуску, часть из них работает с 21 мая.

Правительство Мексики в мае включило изготовление транспортного оборудования в список основных видов деятельности, допустимых во время карантина. О возобновлении работы почти сразу сообщили мексиканские подразделения GM, Nissan и Toyota. Решение о запуске производств принимает по итогам проверки мер санитарной безопасности на предприятиях Мексиканский институт социального обеспечения IMSS.

По последней информации минздрава страны, Мексика находится на четвертом месте в Латинской Америке по числу зараженных новым коронавирусом после Бразилии, Перу и Чили с 90 664 подтвержденными случаями COVID-19 и 9 930 умершими.