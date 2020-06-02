МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Минкомсвязи РФ включило в список пассажиров вывозного рейса Azur Air из Доминиканской республики 206 человек, следует из опубликованных министерством данных.

"Готов список пассажиров рейса AZV2502 Ла-Романа – Москва 02 июня 2020 в 17.40 по местному времени (00.40 мск 3 июня — ред.) Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть в аэропорт 2 июня не позднее 14.40 (местное время)", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Доминикана — РФ".

В опубликованном списке — 206 человек.

Ранее сообщалось, что этот рейс состоится 1 июня, однако затем он был перенесен.