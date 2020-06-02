МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация сможет возобновить международные авиаперевозки не ранее августа текущего года, возможно — в сентябре. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов в интервью РБК.

По мнению главы авиакомпании, возможно, Росавиация разрешит возобновить авиасообщение с Грузией.

"Может быть, [разрешат полеты] в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать", — сказал Скуратов.

Напомним, что Россия начала закрывать границы и прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта текущего года из-за мировой пандемии нового коронавируса. С 4 апреля международное ависообщение полностью прекратилось. Сейчас авиаперевозчики выполняют только рейсы по вывозу российских туристов, застрявших за границей.