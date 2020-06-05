МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" планирует начать строительство последнего непостроенного участка новой скоростной трассы М11 "Нева" между Москвой и Петербургом – обхода Твери – в следующем году и закончить в 2023-м, следует из сообщения "Автодора".

Отмечается, что предправления "Автодора" Вячеслав Петушенко встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей, они обсудили вопрос строительства Северного обхода Твери, который станет частью скоростной трассы М11 "Нева". "Петушенко поблагодарил правительство Тверской области за совместную работу по строительству предыдущих этапов М11 и отметил, что начать реализацию проекта планируется в 2021 году", — говорится в сообщении.

"Автодор" рассчитывает закончить работы по объекту в 2023 году, а в настоящее время идет работа по проектированию этого участка — эти работы проектировщики должны закончить в 2021 году. Проектом будет предусмотрено строительство четырехполосного участка длиной более 60 километров первой технической категории, где возможно ввести для легковых автомобилей скоростной режим в 130 км/ч, поясняет госкомпания.

Госкомпания начала проектировать единственный непостроенный участок новой скоростной дороги М11 в конце прошлого года, но денежных средств на горизонте 2024 года на стройку не было, говорил Петушенко.