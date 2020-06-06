САНТЬЯГО, 6 июн /ПРАЙМ/. Одной из крупнейших авиакомпаний Южной Америки Latam требуется 2 миллиарда долларов для урегулирования кризисной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщил CEO компании Роберто Альво в интервью газете The Clinic.

"По нашим оценкам, нам нужно 2 миллиарда долларов в виде помощи или финансирования", — заявил Альво.

Он пояснил, что компании уже удалось получить 900 миллионов долларов благодаря акционерам, но, по его словам, они также ожидают денежную помощь от министерства финансов Чили.

"Мы вели переговоры с правительством, министр финансов Игнасио Брионес говорил на прошлой неделе, что рассматривает (возможность – ред.) помощи в размере от 500 до 750 миллионов долларов, надеюсь, меньше, если только нам удастся получить больше помощи", — добавил Альво.

Он прокомментировал процесс, который авиакомпания ранее начала в США, когда решила воспользоваться главой 11 закона о реорганизации предприятий США, чтобы избежать банкротства. По словам Альво, ему не приходило в голову ликвидировать компанию. "Думаю, что она справится, у меня нет никаких сомнений, хотя я пока точно не знаю, какой путь (выберет компания – ред.)", — заявил он.

Как отметил Альво, на момент начала пандемии у Latam было продано 12 миллионов билетов. "Нет ни одной структуры или организации, которая была бы готова урегулировать такую проблему в одночасье, но эти люди должны быть уверены, что в какой-то момент каким-то образом эти деньги не потеряют", — сказал он.